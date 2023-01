NOELIA CANTEROS ADELANTÓ LOS EJES DE GESTIÓN TRAS SER CONFIRMADA COMO PRESIDENTA DE SAMEEP

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

La ex secretaria General de la provincia asumirá en el lugar de Gustavo D’Alessandro, quien volverá a ocupar la Vocalía en APA.

Luego del anuncio oficial de la Gobernación respecto de las modificaciones en el gabinete provincial, Noelia Canteros se presetó este lunes en la empresa Sameep, donde asumirá la Presidencia, dejando su cargo en la Secretaría General de Gobierno para llevar adelante una tarea que, según adelantó, girará en torno a tres ejes primordiales.

En marco de su primer día, Canteros dialogó con Radio Provincia y comentó que esta nueva etapa “es un desafío que me propuso el gobernador”, e indicó que “con mucho compromiso intentaré llevar adelante para cumplir las expectativas, los planes de gestión, eficientizar los procesos que sean necesarios para garantizar que la empresa sea sólida y se pueda prestar un servicio de calidad a la comunidad chaqueña, que es lo que se merece”.

Respecto a la función, contó que Capitanich le pidió “trabajar en tres esquemas que considera esenciales”, los cuales precisó “tienen que ver con la producción de calidad de agua para garantizar que la misma llegue a cada casa. La distribución mediante la continuidad de las obras que se vienen realizando, garantizando las conexiones en los distintos puntos de la provincia. Y, por último, la comercialización: fortalecer todos los esquemas de trabajos administrativos del área comercial, de recaudación, de lograr ítems en materia de presupuesto financiero que nos permita que la empresa sea sólida, para transformar esa solidez en mejor servicio”.

En cuanto a la administración, planteó que esta requiere “eficientizar algunos proceso, cambiar algunas estrategias”, aunque sostuvo que “la mayoría de los planes están hechos, lo ha efectuado el gobernador con planes estratégicos evaluados en el Plan Chaco 2030 y el Quinquenal de obras, así que está hecho y hay que observar cómo logramos eficientizarlos en el mejor tiempo posible”. “Si hay que cambiar alguna estrategia se analizará y verá. Hay un curso tomado, y hay que cumplir las metas programadas, porque eso es lo que va a garantizar el servicio”, remarcó.

En cuanto a sus primeras horas de trabajo, contó que mantuvo diversas reuniones e intentará completar la recorrida por todas las oficinas para poder hablar con el personal en su totalidad y las autoridades. “El resto de la semana tendré reuniones con cada una de las gerencias, de las direcciones, lo que me va a poder determinar cuál es la situación de la empresa, las medidas que vengo a adoptar en forma inmediata, teniendo en cuenta que es una empresa con un directorio a cargo, por lo tanto las decisiones no solo pasan por la Presidencia. No tenemos tiempo para dilatar en lo que respecta a decisiones a tomar. Le debemos una respuesta inmediata a la comunidad”, agregó.

Por otro lado, consultada sobre la calidad del agua registrada en varios puntos de la provincia a consecuencia de las obras por el segundo acueducto, explicó que “el informe que tenemos es que la turbiedad del agua viene bajando en forma sostenida, y eso debe llegar a niveles óptimos. En este esquema tenemos que trabajar con el equipo técnico para que nos propongan un plan en los próximos días para brindar las certezas”.

Relacionado