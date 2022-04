«NO TODOS LOS HOMBRES HACEN DAÑO»: REPARARON LA MOTO DE UNA MUJER QUE CAMINABA SOLA DE MADRUGADA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Una vecina de Charata decidió agradecer a cuatro chicos que la ayudaron a reparar su moto para que pueda volver a su casa tras salir del trabajo en la madrugada de este jueves.

A través de un posteo en su cuenta de Facebook, Yanina Goncebat contó que a las 1:30 de la madrugada caminaba sola con su moto a la par cuando unos muchachos que iban en moto pararon a preguntarle qué le había pasado.

«Al principio confieso que tuve miedo, lógico, venia sola y varios hombres pararon, pero solo lo hicieron para ayudarme. Me preguntaron qué me pasó y sin dudarlo se pusieron a buscar lo que tenían para reparar mi moto», contó.

Por eso, resaltó que se tomaron un tiempo para darle una mano: «No sé quiénes son, pero les estoy eternamente agradecida y pido a dios que les devuelva él doble de los q fueron conmigo… ¿Por qué los destaco a ellos? porque pasaron otros antes e hicieron la vista gorda».

«Pero estos muchachos no y no solo eso, después me custodiaron hasta pasar las vías controlando de q todo valla bien. Gracias gracias gracias chicos porque por ustedes llegue a casa con mi moto en marcha», agregó.

Por último, escribió: «Hombres buenos si los hay aún. No todos hacen daño a una mujer cuando ven caminando sola a altas horas de la noche. Lo que no les perdono es q me hayan dicho señora».

