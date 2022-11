«NO IMPORTAN LOS NOMBRES» AFIRMÓ MÁXIMO KIRCHNER EN TONO ELECTORAL Y LANZÓ: «EL CAMBIO SOMOS NOSOTROS»

El referente de La Cámpora participó de un evento de Salud en Entre Ríos, apuntó contra la oposición y dejó algunos mensajes para la interna del Frente de Todos.

A pocos días del inicio del Mundial de fútbol, algo que marcará ya el final del año político activo, los diferentes espacios comienzan a acelerar pensando ya en el 2023. Este sábado, Máximo Kirchner, diputado nacional y principal referente de La Cámpora, participó en Gualegauychú, Entre Ríos, del 9º Encuentro Nacional de Salud, en donde habló del escenario con perspectiva en el año que viene.

Allí, el hijo de la vicepresidente expresó que «creo que si le ponemos garra, cabeza, mucho corazón… porque creo que muchas de las cosas que faltan, son eso. No hay que usar la palabra empatía como si fuera un slogan, sino como como lealtad. A la empatía hay que creerla, sentirla, practicarla, esto es muy necesario».

En ese sentido, remarcó que «el rol de cada compañero o compañera, más allá del rol particular, tiene que tener un compromiso que excede su saber, que es sacar a nuestro país adelante. Porque realmente, a cada uno y cada una nos da tristeza tener el país como lo tenemos, más cuando supimos, entre 2003 y 2015, que se podía».

A continuación aprovechó para tomar una conocida frase de Juntos por el Cambio y soltar una ironía: «Los argentinos vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza, y salir del lugar donde nos habían quebrado la autoestima, a fines de los 90. La argentina sí puede. Y no me molesta decir: sí, puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás».

«Démonos la oportunidad de volver a soñar, terminemos con los imposibles. No importan los nombres y los apellidos, sino las ganas que tenga el pueblo de volver a tener una patria libre, justa y soberana», indicó.

Las palabras de Kirchner se dan en el medio de nuevas discusiones internas dentro del Frente de Todos y con un operativo clamor del kirchnerismo para que CFK vuelva a ser candidata el año que viene, mientras que desde el sector de Alberto Fernández buscan también sostener y envalentonar al Presidente.