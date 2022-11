ALBERTO FERNÁNDEZ CONFIRMÓ UN BONO PARA TRABAJADORES FORMALES, EVITÓ HABLAR DE REELECCIÓN Y VOLVIÓ A DEFENDER LAS PASO

El presidente Alberto Fernández ofreció una conferencia de prensa desde la embajada argentina en París, Francia, y anunció que el Gobierno lanzará un bono que cobrarán por única vez los trabajadores formales. A su vez, evitó hablar de su reelección y ratificó su defensa de la realización de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

En otra interna más en el Frente de Todos, en una de las consultas recibidas, el primer mandatario confirmó que el Gobierno nacional destinará un bono único, que aun resta definir el monto y a quiénes abarca, en vez de la suma fija reclamada por otro sector del oficialismo: el kirchnerismo.

«En la Argentina las paritarias funcionan plenamente y hay que dejarlas funcionar. Han tenido en cuenta la realidad e interferir con una suma fija a los salarios más bajo genera muchos problemas en muchos lugares porque los salarios más bajos están en los municipios y en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre es generar un problema fiscal en los municipios y en muchos pequeños comercios que, no tengo ninguna duda, lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad», sostuvo.

Sobre la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y los aumentos, señaló: «Nosotros tenemos que recuperar el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos, y confiamos en que el método de la paritaria es el adecuado. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio con un bono».

Luego se refirió a otra de las grietas en el oficialismo, la disputa por las elecciones primarias: «Lo que yo dije el 17 de noviembre es lo que creo. La verdad es que creo que esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que los partidos políticos no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre».

«Después el resto son todas especulaciones, falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año. Yo tengo una preocupación que es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Y para eso haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra. Todo lo que deba hacer», afirmó.

CAMINO AL G20

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, durante su estadía en Paris, el jefe de Estado expuso en el Foro por la Paz, mantuvo una bilateral con su par frances, Emmanuel Macron, y formó parte de la reunión entre negociadores oficialistas y opositores de Venezuela en la que se reestableció el diálogo, quebrado desde 2021.

El cronograma de viaje detalle que el próximo domingo, la delegación presidencial viajará rumbo a Indonesia. Camino al G20, el mandatario protagonizará una serie de bilaterales y reuniones de peso en las que llevará la preocupación por el uso de armas nucleares y la posibilidad que de que se bombardeen centrales energéticas nucleares.

«Nos vamos mañana para Bali, y vamos a ver de seguir las conversaciones sobre el tema Ucrania y el tema Rusia y ver si podemos encontrar soluciones que es lo que más nos preocupa. No es un buen momento para una guerra, el mundo ha padecido demasiado con la pandemia como para que ahora las mueres sobrevengan ya no por un virus sino por las balas o los bombardeos de ejércitos», planteó en el incio de la conferencia.

