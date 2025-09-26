NIÑO DE TRES MESES FALLECE LUEGO DE SUFRIR UN ACCIDENTE DE TRANSITO CON SUS PADRES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El menor viajaba en moto con sus progenitores. Fue llevado al Hospital local y por las graves heridas derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia donde ingreso sin signos vitales.

Fue identificado como Gael Giménez Acosta de 3 meses.

El siniestro vial se produjo a eso de las 14:40 en calle López y Planes intersección con Tucumán, allí colisionaron dos motocicletas, en una de 110 cc., color rojo viajaba el niño junto a su papá y su mamá de 37 años. La otro parte una moto de 150 cc., color azul, en la que se desplazaba un joven de 20 años.

Tras la colisión, Gael y su mamá ingresaron al Hospital Félix Anselmo Pertile donde fue asistido para las primeras curaciones, pero debido a las graves lesiones lo derivaron al centro infantil de Resistencia, donde ingreso sin vida.

Tomo intervención el Médico Policial de turno.

