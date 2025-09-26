LAGUNA LIMPIA DOS DETENIDOS POR ABIGEATO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes por la madrugada, personal de la Sección Rural «La Dificultad» detuvo a dos hombres de 22 y 25 años en un operativo sobre Ruta Provincial N° 32, entre Laguna Limpia y Ciervo Petiso, acusados de abigeato y resistencia a la autoridad.

Pasadas las 2, un Renault Duster intentó esquivar un control policial y se dio a la fuga. Tras una persecución y con apoyo de comisarías de la zona, el vehículo fue interceptado. El conductor de 22 años bajó e intentó huir por una zona boscosa, agrediendo a los efectivos con un puñal antes de ser reducido. En el baúl del auto se encontraron unos 10 kilos de carne bovina.

Más tarde, se halló el lugar donde había sido faenado el animal, en un campo cercano. Se encontraron restos del animal y, en un nuevo rastrillaje, se sorprendió a tres hombres en el lugar, dos lograron escapar, pero uno de 25 años fue detenido. Llevaban bolsas con más carne, cuero y elementos de faena.

En total se secuestraron unos 250 kg de carne, un puñal, lazos, riendas, herramientas y otros objetos. El cuero del animal tenía marca registrada, y la dueña ya reconoció que era de su propiedad.

Ambos detenidos están alojados en la Comisaría de General San Martín, mientras sigue la investigación para dar con los otros involucrados.

Relacionado