ALLANAMIENTOS Y SECUESTROS EN JUAN JOSÉ CASTELLI Y EL SAUZALITO

Incautaron más de 100 mil pesos, celulares, paquetes de cigarrillos, tarjetas, entre otras cosas.

El personal de la División Operaciones Drogas Interior de Castelli, junto a otras divisiones del Departamento Antinarcóticos Interior, llevaron a cabo una serie de allanamientos, por una causa de “supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de estupefacientes “.

En el primer domicilio ubicado en calle Hugo Ullman, de la localidad de Castelli, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, una balanza de precisión y la suma de 106.000 pesos en efectivo.

En la segunda vivienda, situada en la avenida Tero, en El Sauzalito, los efectivos hallaron 19 cartones de cigarrillos Rodeo y 64 paquetes sueltos, cuatro celulares, dos pendrives y varias tarjetas de débito y crédito a nombre de diferentes personas, un posnet, un kilogramo de hoja de coca, cuatro cubiertas de moto, una cocina y un lavarropas, también secuestraron cuatro cajas de cartuchos.

Además, la Comisaría El Sauzalito secuestró ocho freezers con carne.

Asimismo, todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y las autoridades siguen buscando a los principales autores.

