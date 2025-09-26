ROBÓ BIENES DE UNA CASA: FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Había sustraído un aire acondicionado de ventana y una garrafa.

Este mediodía, alrededor de las 12, los agentes de la Comisaria Decimocuarta, recuperaron objetos robados de un domicilio ubicado por calle Caracas y Cangallo. El supuesto autor, ya se encuentra tras las rejas.

El damnificado, un joven de 19 años, manifestó que un sujeto ingresó a su vivienda y sustrajo varias pertenencias. Ante ello, iniciaron investigaciones por la zona, donde hallaron al autor junto a los objetos sustraídos.

Posteriormente, secuestraron los elementos y trasladaron al demorado hacia la unidad policial. Luego, los bienes fueron devueltos a su propietario.

