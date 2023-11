NÉSTOR VARELA JURÓ COMO JUEZ DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL CHACO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El abogado saenzpeñense Néstor Varela asumió esta mañana como ministro integrante del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, tras un largo proceso de concurso público de oposición y antecedentes que culminó con la votación del Consejo de la Magistratura a fines de octubre.

El acto se llevó a cabo en el salón de Usos Múltiples del Poder Judicial con la presencia de representantes de los distintos poderes del Estado.

Luego de la jura, Varela dialogó con los medios presentes y se mostró satisfecho por la elección. «Estoy contento de haber transitado exitosamente el proceso«, señaló.

Varela fue juez de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Presidencia Roque Sáenz Peña y se convirtió en el quinto juez del STJ por cinco votos a dos luego de la tercera ronda de propuestas del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.

Por esa línea, agregó: «El compromiso es a partir de ahora, ponerme a disposición de los otros jueces del Superior, trabajar conjuntamente, aportar todo lo que yo pueda aportar. Fundamentalmente trabajo y esfuerzo, y tratar de mejorar, si es que es posible, el funcionamiento de la Justicia en toda la provincia».

Asimismo, precisó: «El proceso de elección es muy complejo. Hay una ley que regula todo el proceso de elección que consiste en un examen de antecedentes y oposición, después hay una reunión con el Consejo de la Magistratura donde cada postulante tiene que acreditar su compromiso con la democracia y los Derechos Humanos para terminar luego con una audiencia pública que, aparte de multitudinaria, es larga y extenuante».

«Me he preparado durante muchos años jurídicamente. Después de la modificación del Código Civil y Comercial, empecé a estudiar esas modificaciones y la bondad de esa nueva legislación, y fui escalando en diplomaturas hasta llegar a una maestría que me puso en condiciones reales y me hizo ver que podía llegar hasta ese alto cargo», cerró Varela.

Relacionado