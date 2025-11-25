NÉSTOR GRINDETTI CONFIRMÓ QUIÉN SERÁ EL PRIMER REFUERZO DE INDEPENDIENTE PARA 2026

Ruiz había sido cedido al Guapo por una temporada sin opción de compra y con repesca en diciembre de 2024. Aunque el club del Sur acordó extender el préstamo hasta diciembre de 2026, la cláusula habilitaba a Independiente a recuperarlo en cualquier momento de la ventana, y el entrenador pidió activar el mecanismo cuanto antes. El delantero volverá al Rojo cuando Barracas finalice su participación en el Clausura, ya que desde Avellaneda no quieren interrumpir su presencia en la fase decisiva del torneo.