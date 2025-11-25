La actividad económica apenas repuntó en septiembre: sectores clave siguen en caída

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) volvió a mostrar una mejora en septiembre, aunque el avance resultó limitado y reflejó con claridad las dificultades que enfrenta la administración nacional para consolidar una recuperación sólida.

De acuerdo con las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el indicador registró un incremento de apenas 0,5% frente a agosto y un 5,0% respecto del mismo mes de 2024, en un contexto donde los resultados continúan marcados por fuertes contrastes sectoriales y una actividad que crece en forma despareja.

En términos interanuales, trece de los componentes del EMAE mostraron variaciones positivas, aunque el repunte se concentró en pocos rubros. El salto más pronunciado volvió a verse en Pesca, que avanzó 58,2%, apuntalada por factores coyunturales más que por una mejora estructural.

En paralelo, Intermediación financiera subió 39,7%, convirtiéndose en el principal impulsor del indicador. Se trata de un sector que se favorece principalmente por el reacomodamiento del negocio financiero, pero cuyo aporte no tiene un impacto expansivo directo sobre el conjunto de la economía real.

Gracias a este desempeño, la intermediación financiera se transformó en la tracción decisiva del EMAE, dejando en segundo plano la falta de dinamismo de actividades más vinculadas a la generación de empleo y producción. Entre ellas se destacó Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que avanzó 5%, acompañando la mejora de los servicios, aunque sin compensar la debilidad de los sectores productivos.