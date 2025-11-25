LA ACTIVIDAD ECONÓMICA APENAS REPUNTÓ EN SEPTIEMBRE: SECTORES CLAVE SIGUEN EN CAÍDA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El EMAE avanzó 0,5% mensual y 5% interanual, pero el Gobierno no logra una recuperación equilibrada: sectores clave siguen en caída.
Gracias a este desempeño, la intermediación financiera se transformó en la tracción decisiva del EMAE, dejando en segundo plano la falta de dinamismo de actividades más vinculadas a la generación de empleo y producción. Entre ellas se destacó Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que avanzó 5%, acompañando la mejora de los servicios, aunque sin compensar la debilidad de los sectores productivos.
A esto se sumó Administración pública y defensa, con una baja del 0,7%, influida por recortes y ajustes administrativos. Entre ambos segmentos restaron 0,19 puntos porcentuales al desempeño general, confirmando que las señales de recuperación aún conviven con retrocesos significativos.