FIFA CONFIRMÓ LOS BOMBOS Y EL PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026: ARGENTINA SERÁ CABEZA DE SERIE
Se oficializó el mecanismo del sorteo de la próxima Copa del Mundo: la Albiceleste estará en el bombo 1 y conocerá su grupo el 5 de diciembre en Washington.
La FIFA oficializó el mecanismo del sorteo que determinará la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026, la primera edición con 48 selecciones. El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., donde quedará trazado el camino inicial hacia el título.
Según informó el ente, los tres países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, integrarán el bombo 1, acompañados por las nueve mejores selecciones del ranking FIFA publicado el 19 de noviembre de 2025. En este lote aparece la Selección Argentina, junto a España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
El resto de los equipos se ubicará en los bombos 2, 3 y 4 según el ranking. Además, las dos plazas que surjan del repechaje internacional y las cuatro provenientes de las eliminatorias europeas se incorporarán al bombo 4.
El sorteo comenzará con la asignación de los seleccionados del bombo 1 a la posición 1 de los grupos A al L. Habrá un detalle especial para los anfitriones:
-
México será ubicado automáticamente en A1,
-
Canadá irá a B1,
-
Estados Unidos se colocará en D1,
*utilizando bolas diferenciadas para identificarlos.
Los bombos restantes se sortearán de forma consecutiva, siguiendo un patrón preestablecido para definir cada posición dentro de los grupos. Con el fin de mantener el equilibrio competitivo, la FIFA dividió el cuadro en dos mitades que no se cruzarán hasta semifinales. Así, la selección líder del ranking (España) y la segunda (Argentina) quedarán en lados opuestos, al igual que Francia e Inglaterra, ubicadas en el tercer y cuarto puesto.
En materia de confederaciones, se mantendrá la regla habitual: no podrá haber más de un equipo por confederación en un mismo grupo, salvo en el caso de la UEFA, que cuenta con 16 representantes y podrá tener hasta dos por zona.
Aunque el sorteo definirá los cruces de la fase de grupos, la FIFA anunció que el calendario completo, con sedes y horarios de cada partido, se publicará el sábado 6 de diciembre. La programación final buscará favorecer el descanso de los planteles y facilitar el movimiento de los hinchas entre sedes.
Bombos confirmados para la Copa Mundial 2026
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA