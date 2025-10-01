La plataforma de NBCH permite recibir intereses diarios sobre el sueldo y la jubilación, y gestionar pagos, transferencias e inversiones desde la aplicación o la web.

Gracias a NBCH24, la plataforma para gestionar todas las operaciones financieras desde el celular o web, los clientes de Nuevo Banco del Chaco reciben intereses diarios sobre su sueldo y jubilación, sin hacer ningún tipo de trámite.

Este beneficio es para todos los que cobran sus haberes en NBCH: activos y pasivos provinciales, personal de empresas privadas con convenio de pago de sueldos, empleados de empresas del Estado, municipales, pasivos y beneficiarios de ANSES que acreditan en NBCH.

La herramienta permite gestionar pagos de servicios como luz, agua, internet, cable; realizar transferencias; pagos con QR; administrar inversiones y controlar tarjetas, todo desde un mismo lugar y de manera fácil y segura.

Con la cuenta remunerada NBCH, el saldo genera rendimientos diarios automáticamente, sobre saldos de hasta 800.000 pesos, y el dinero se encuentra siempre disponible para realizar cualquier operación.

NBCH24 convierte al celular en una extensión del banco y hace que el dinero rinda todos los días, es una opción para quienes buscan comodidad y seguridad sin moverse de la cuenta.

La plataforma se consolidó como una herramienta integral, que permite: pagar servicios e impuestos, hacer transferencias inmediatas a CBU, CVU o alias; gestionar inversiones en plazos fijos o moneda extranjera; realizar anticipos y préstamos; administrar tarjetas de débito y crédito: blanqueo de PIN, aviso de viaje, consulta de límites y fechas de vencimiento.

Con la cuenta remunerada NBCH, el Banco refuerza su compromiso de acercar soluciones financieras modernas y accesibles a todos los chaqueños. NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero.

Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.