ELISA CARRIÓ, TRAS LA DETENCIÓN DE PEQUEÑO J: «ARGENTINA ESTÁ TOMADA POR EL NARCO»
La exdiputada denunció una ruta de negocios narco en el país y apuntó contra las autoridades y la policía.
Con respecto a la investigación del triple crimen, analizó: «El chico este («Pequeño J») pudo haber sido el autor intelectual, pero no se vayan a México, sino al comando de Capital y Brasil. Ahí operan». Luego agregó: «Lo que me preocupa del narcotráfico es que la Argentina ya está tomada y que ya vinieron las drogas sintéticas».
Como ejemplo, mencionó lo sucedido en Rosario, donde puso en duda la «solución mágica» a la problemática: “Llegaron (Maximiliano) Pullaro y Patricia (Bullrich) y desapareció mágicamente el narcotráfico. Es imposible. En algunos lugares hay narcotráfico y no lo buscan», sostuvo en TN el martes por la noche.