ELISA CARRIÓ, TRAS LA DETENCIÓN DE PEQUEÑO J: «ARGENTINA ESTÁ TOMADA POR EL NARCO»

Tras la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela, la exdiputada Elisa Carrió sostuvo que existe una relación directa entre el narcotráfico y la política: “Son todos cómplices”, aseguró.

«Si lo tenés identificado desde el primer momento, es porque sabés quién opera”, remarcó Carrió luego de que se confirmaran las detenciones de «Pequeño J» y de Matías Agustín Ozorio en Perú en el marco de la investigación del caso.

«El crimen se podría haber evitado si detenían a estas bandas antes, si prevenían el narcotráfico. No lo hacen porque son cómplices y financian la política», aseguró la líder de la Coalición Cívica y agregó: «Esto es realismo mágico. Es como si estuviéramos en Cartagena. Cuando se quieren encontrar las cosas se hace en dos días. Pero el narcotráfico lleva 30 años».

“¿Saben por qué se resuelve tan rápido? Porque todos saben todo», lanzó Carrió.

En ese sentido, la exdiputada aseguró que la droga “financia la política en la Argentina” desde 1989: “Todos saben todo. Es una organización trasnacional. Son todos cómplices”, arremetió.