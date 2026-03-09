NBCH LANZA FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA VIAJAR AL MUNDIAL FIFA 2026

El sueño de alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 ahora puede financiarse en hasta 36 cuotas a través de Nuevo Banco del Chaco y Comdetur Viajes.

En el año del Mundial FIFA 2026, Nuevo Banco del Chaco junto a Comdetur Viajes lanzan una propuesta especial para que más chaqueños puedan cumplir el sueño de alentar a la Selección Argentina: financiar su paquete de viaje en hasta 36 meses.

Con la línea Tu Préstamo 36 Mundial, la entidad chaqueña ofrece financiación accesible para la compra de paquetes turísticos al Mundial, con gestión directa en la agencia Comdetur Viajes.

La solicitud del préstamo se realiza en las oficinas de Comdetur Viajes, ubicadas en Av. Paraguay 202 de Resistencia. La financiación está habilitada tanto para activos y pasivos provinciales, así como para profesionales y empleados del sector privado que acrediten haberes en NBCH.

Una vez realizada la solicitud en la agencia, el banco la analiza y luego de la aprobación, el cliente solo debe completar la firma para confirmar el préstamo y avanzar con la compra del paquete.

Quienes deseen viajar al Mundial 2026 pueden acercarse a Comdetur Viajes e iniciar su solicitud de financiación en Av. Paraguay 202, Resistencia o llamar al número 0362 443-7194. La agencia es conocida por su atención al cliente de alta calidad, lo que la convierte en una opción confiable para la planificación de viajes.

Tu Préstamo 36 cuotas

La línea de préstamos personales de Nuevo Banco del Chaco permite financiar hasta el 100% de productos y servicios en comercios adheridos de toda la provincia.

Los comercios adheridos se pueden consultar en https://www.nbch.com.ar/personas/prestamos/tu-prestamo-en-36-cuotas

Los comercios que deseen sumarse a esta línea de préstamos pueden consultar los requisitos o acercarse a las sucursales de la provincia de Nuevo Banco del Chaco.

Con plazo de hasta 36 meses y tasa variable según análisis crediticio, esta línea facilita la compra de viajes, motos y bicicletas, materiales de construcción, colchones, náutica y computación.

Nuevo Banco del Chaco brinda opciones de financiación para facilitar el acceso a bienes y servicios, como la posibilidad de viajar al Mundial FIFA 2026 en hasta 36 cuotas, acercando nuevas oportunidades a sus clientes en toda la provincia.

