NACIÓ BONO, EL CUARTO HIJO DE AGUSTINA CHERRI

La actriz informó sobre el nacimiento de su último hijo, a través de sus redes sociales, y compartió la alegría con todos sus seguidores, que la felicitaron.

Agustina Cherri compartió la feliz noticia del nacimiento de su cuarto hijo, al que llamó Bono. En una imagen en la que se muestra sonriendo, y con su bebé en brazos, la actriz presentó al pequeño, y publicó un emotivo texto en el que celebró la llegada del bebé.

“Bono Vera nació el 22/01/2023 a las 09:19hs. Es un acuariano, conejo de agua”, dijo en referencia al zodíaco. “Tiene tres hermanos que lo aman, un papá que yo amo con todo mi ser y una mamá feliz”, destacó.

“Gracias Diego Halle por acompañarme en cada uno de mis viajes hacia los brazos de mis hijos”, señaló en referencia a su obstetra. “Y a todo el equipo @metodocomparto @comparto_net por ser los mejores. ¡Parir y nacer en libertad!”, concluyó emocionada.

A los pocos minutos, la foto sumó miles y miles de corazones, y fueron muchos los famosos que quisieron saludar a la actriz. Entre algunos de los nombres que le dieron la bienvenida a Bono, se encontraron Andrea Rincón, Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Benjamín Rojas, Barby Franco, Isabel Macedo y Julieta Nair Calvo.

KIKE TERUEL SE ALEJA DE LOS NOCHEROS

Este domingo, Kike Teruel sorprendió al anunciar su salida de Los Nocheros. El salteño, que no es la primera vez que decide alejarse del grupo, afrontó los rumores de alejamiento y, mediante una historia de Instagram, confirmó la triste noticia.

“¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hay muchos rumores sobre mi partida del grupo, de Los Nocheros, y es verdad”, confirmó Teruel.

Horas más tarde, el cantante hizo un vivo de Instagram y explicó un poco más su decisión. “Es un lindo momento para mí, porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”, comenzó el artista.

Y, agregó: “Me voy en un gran momento de mi vida. Es un momento adecuado para hacer esto. El grupo está muy bien, el 2022 fue espectacular. Y estoy bien con los chicos, tengo excelente relación con Mario, Alva y Rubén”.

“Hace rato me quería ir… es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente, y yo siempre fui de ir al frente”, explicó.

Además, Teruel lanzó una impactante afirmación que da cuenta de la importancia total de su partida: “Yo me hice con Los Nocheros, mi voz queda ahí. No voy a seguir como solista, no voy a seguir cantando”.

La noticia llamó la atención de los seguidores y los fans del grupo sobre todo porque se viraliza, a pocos días de que Los Nocheros se presenten en el tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el próximo miércoles 25 de enero.

Fuente: Datachaco

