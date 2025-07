Murió Ozzy Osbourne, uno de los máximos íconos de la historia del heavy metal, a los 76 años

El legendario músico británico falleció este martes a los 76 años. Fue una figura clave del heavy metal y líder de Black Sabbath, banda que marcó una era.

Este martes murió Ozzy Osbourne a los 76 años, una leyenda de la banda Black Sabbath y figura inolvidable en la historia del rock.

Según las primeras noticias, el artista falleció rodeado del cariño de su familia. “Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”, expresaron fuentes cercanas.

A lo largo de su carrera, Ozzy marcó un antes y un después en la música con su estilo irreverente, su voz inconfundible y una presencia escénica que lo convirtió en ícono del heavy metal.

Su influencia trascendió generaciones y su legado permanecerá vivo en cada riff, cada letra y cada escenario que alguna vez pisó.

Una leyenda inmortal: el legado de Ozzy Osbourne en la historia del rock

Ozzy Osbourne no solo fue el líder de Black Sabbath y una de las voces más reconocibles del heavy metal, sino también un símbolo de rebeldía, innovación y perseverancia.

Su estilo irreverente, su voz inconfundible y su presencia escénica marcaron a generaciones enteras, convirtiéndolo en una figura central dentro del mundo del rock.

Desde sus inicios en los años 70 con Black Sabbath,banda pionera del metal, hasta su exitosa carrera solista, Osbourne supo reinventarse y mantenerse vigente a lo largo de más de cinco décadas. Con discos como Paranoid, Blizzard of Ozz o No More Tears, consolidó su estatus como ícono cultural y musical.

Además de su influencia musical, Ozzy también se destacó por su carisma fuera del escenario. Fue protagonista de uno de los primeros reality shows familiares de gran éxito, The Osbournes, y mostró siempre un costado humano que generó empatía con millones de fanáticos en todo el mundo.

Su vida estuvo marcada por excesos, enfermedades y recuperaciones, pero nunca dejó de subirse a los escenarios.

Hoy, con su partida a los 76 años, el rock pierde una voz única, pero su legado quedará grabado para siempre en la historia de la música.