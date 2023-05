MURIÓ LA RECONOCIDA CANTANTE TINA TURNER A SUS 83 AÑOS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Murió a los 83 años la cantante estadounidense Tina Turner, según confirmó su agente Peter Lindbergh en un comunicado.

«Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza», dijo su agente el comunicado.

«Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir», agregó.

La estrella nacida en Estados Unidos es conocida por éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

