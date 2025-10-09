MUNICIPIOS QUE ACOMPAÑAN, GESTIONES QUE SE UNEN
Valoramos la colaboración de los intendentes Pío Oscar Sander (J.J. Castelli) y Juan Manuel García (Machagai), quienes enviaron maquinaria y personal para apoyar los trabajos de limpieza de canales y colocación de tubos, esenciales para la infraestructura de nuestra ciudad.
Esta articulación entre municipios demuestra que, trabajando juntos, se pueden dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de los vecinos.
Gracias por estar en este momento difícil que estamos atravesando y ser parte de este esfuerzo conjunto en beneficio de nuestra comunidad.