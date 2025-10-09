QUITILIPI EL COM DETUVO A UN HOMBRE CON PERTENENCIAS AJENAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Llevaba consigo una caja con herramientas y fue entregado a la Comisaría de Quitilipi.

Un joven de 21 años fue demorado este mediodía por personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi, en el marco de patrullajes preventivos en la zona del barrio Fuerte Apache.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12, en la intersección de calles Mendoza y Croacia, donde los efectivos interceptaron a un individuo. En su poder tenía una caja con herramientas, el cual no pudo justificar procedencia de los bienes.

Momentos después, un hombre de 46 años, denunció que esta persona habría ingresado a su vivienda y le sustrajo varias herramientas, dos alargues de 3 metros y dos celulares, entre otros objetos.

El demorado fue trasladado junto con los elementos secuestrados a la unidad policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

