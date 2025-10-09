Jue. Oct 9th, 2025

DÓLAR HOY, DÓLAR BLUE HOY: A CUÁNTO COTIZA EL 9 DE OCTUBRE

By Redaccion 2 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Luego de la intervención del Tesoro de EEUU en el Mercado de Cambios argentino, la divisa norteamericana cayó agresivamente tanto en el MEP como en el CCL. En tanto, el dólar oficial tocó los $1.500 y terminó con un descenso pronunciado.

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.

Pexels

El dólar oficial revirtió la escalada inicial y cotizó este jueves en el Banco Nación a $1.450, mientras que el blue se comercializó en torno a los $1.475. Por su parte el oficial, un promedio de las distintas entidades financieras, operó a $1.403,53 para la compra y $1.459,27 para la venta en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, mientras los mercados aguardan por novedades del diálogo entre el ministro de economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $402,42 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.543,141, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.527,95.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.470.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com