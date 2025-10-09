DÓLAR HOY, DÓLAR BLUE HOY: A CUÁNTO COTIZA EL 9 DE OCTUBRE

Luego de la intervención del Tesoro de EEUU en el Mercado de Cambios argentino, la divisa norteamericana cayó agresivamente tanto en el MEP como en el CCL. En tanto, el dólar oficial tocó los $1.500 y terminó con un descenso pronunciado.

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno. Stock

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.543,141, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.527,95.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.470.