DÓLAR HOY, DÓLAR BLUE HOY: A CUÁNTO COTIZA EL 9 DE OCTUBRE
Luego de la intervención del Tesoro de EEUU en el Mercado de Cambios argentino, la divisa norteamericana cayó agresivamente tanto en el MEP como en el CCL. En tanto, el dólar oficial tocó los $1.500 y terminó con un descenso pronunciado.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.430.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1891,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.543,141, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.527,95.
Dólar futuro
El dólar futuro se vende a $1.470.