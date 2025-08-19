MUERTES POR FENTANILO CONTAMINADO: SALIERON A LA LUZ IRREGULARIDADES DE LA FARMACÉUTICA HLB PHARMA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El dueño de la compañía es Ariel García Furfaro, que en los papeles figura como empleado. Pero esa no es la única rareza que ya encontró la Justicia Federal.
Para empezar, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak tiene que determinar el rol de Ariel García Furfaro en HLB Pharma, porque el hombre es señalado como dueño del laboratorio pero en los papeles figura sólo como empleado. Por ahora no está imputado por ningún delito.
HLB Pharma tiene sus oficinas administrativas en una propiedad ubicada en el partido bonaerense de San Isidro, como consta en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y en ese mismo lugar funciona la Fundación HLB Pharma.
Fashbender indicó además que la Justicia Federal en La Plata espera que el miércoles de esta semana llegue el «estudio del batch record» de «los dos lotes de fentanilo contaminado producidos en el laboratorio Ramallo», para determinar si efectivamente se utilizaron en los pacientes de terapia intensiva que fallecieron por complicaciones derivadas del uso de esa droga.