CÓMO PREVENIR PROBLEMAS CON ARCA: TODO LO QUE TENÉS QUE SABER PARA EVITAR EMBARGOS
El organismo fiscal dio a conocer las sanciones que enfrentarán los contribuyentes que mantengan deudas o presenten irregularidades en sus obligaciones.
Cómo prevenir embargos en ARCA
El organismo fijó el día 20 de cada mes como la fecha límite para abonar el monotributo. Si el vencimiento coincide con un fin de semana o feriado, el pago se traslada automáticamente al día hábil siguiente. No cumplir en término genera multas inmediatas que impactan en la situación fiscal del contribuyente.
Las deudas acumuladas generan intereses por mora que se suman al capital original y deben cancelarse por separado al momento de regularizar. Estos recargos agravan la situación del contribuyente y aumentan el riesgo de embargos. Además, la actualización periódica de la categoría del monotributo es obligatoria: quienes no ajusten su categoría de acuerdo a sus ingresos reales pueden enfrentar sanciones y complicaciones administrativas.