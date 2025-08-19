ELECCIONES 2025: ASÍ SERÁ LA PRIMERA VEZ CON BOLETA ÚNICA DE PAPEL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El 26 de octubre los argentinos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reúne en una sola boleta a todos los partidos y candidatos.

¿Cómo funciona?

El votante recibe la BUP y un bolígrafo en la mesa.

En la cabina marca un casillero por cada categoría de cargos.

Luego dobla la boleta, la coloca en la urna y firma el padrón.

Para que el voto sea válido:

La boleta debe estar firmada por el presidente de mesa.

Se debe marcar solo un casillero por categoría.

Si no se marca ninguno = voto en blanco.

Si se marcan dos o más, se rompe o se escribe fuera del casillero = voto nulo.

Una elección histórica con un nuevo sistema que busca mayor transparencia y simplicidad.

