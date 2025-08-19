ELECCIONES 2025: ASÍ SERÁ LA PRIMERA VEZ CON BOLETA ÚNICA DE PAPEL
El 26 de octubre los argentinos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reúne en una sola boleta a todos los partidos y candidatos.
¿Cómo funciona?
El votante recibe la BUP y un bolígrafo en la mesa.
En la cabina marca un casillero por cada categoría de cargos.
Luego dobla la boleta, la coloca en la urna y firma el padrón.
Para que el voto sea válido:
La boleta debe estar firmada por el presidente de mesa.
Se debe marcar solo un casillero por categoría.
Si no se marca ninguno = voto en blanco.
Si se marcan dos o más, se rompe o se escribe fuera del casillero = voto nulo.
Una elección histórica con un nuevo sistema que busca mayor transparencia y simplicidad.