ALARMA EN LA SELECCIÓN ARGENTINA: LIONEL MESSI NO SE ENTRENÓ EN INTER MIAMI PREVIO A UN DUELO CLAVE
El entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano, confirmó este martes que el rosarino no formó parte del entrenamiento junto al resto del plantel. El 4 y 9 de septiembre la Albiceleste deberá enfrentar a Venezuela y Ecuador, respectivamente.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni regresará a la acción oficial en septiembre para disputar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Luego de los partidos de junio, con victoria ante Chile por 1-0 y empate con Colombia 1-1, la selección se mantiene como líder absoluto con 35 puntos en la tabla.
Luego de completar su calendario oficial, el plantel nacional tiene previsto realizar una gira por Asia en octubre. En ese lugar se enfrentará primero al seleccionado chino y luego se cruzará con un rival aún por definir, entre Japón, Corea del Sur o Rusia. Además, en noviembre se programó un amistoso ante Angola para conmemorar el 50° aniversario de su independencia.