Así será el operativo de seguridad para Racing-Peñarol en Avellaneda

Racing y Peñarol se enfrentarán este martes desde las 21:30 en el Cilindro, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego de lo sucedido en Montevideo, donde los hinchas de la Academia denunciaron maltratos y largas horas de espera en el Campeón del Siglo, la atención está puesta en cómo será el operativo de seguridad en Avellaneda para los simpatizantes del Carbonero.