MOTOSIERRA SIN FIN: EL GOBIERNO YA DESPIDIÓ A 100.000 TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO

Javier Milei con la motosierra.

Un relevamiento reciente dio cuenta del recorte de personal que el Gobierno de Javier Milei aplicó en la Administración pública, Defensa y Seguridad Social, y otros rubros del sector público, lo que se tradujo en la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informó esta semana que en el rubro de Administración pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria se resignaron 98.653 puestos de trabajo registrados en unidades productivas en lo que va del Gobierno de Javier Milei.

El recorte de empleos en la Administración pública representó el 44% del total de los despidos en la era de la motosierra sobre un total de 223.537 puestos de trabajo suprimidos hasta la fecha.

Elon Musk y Javier Milei, juntos en Estados Unidos. Justo después del empleo público el rubro más afectado por los recortes de Javier Milei fue el de la Construcción, que perdió 80.873 puestos en el mismo período, no por decisión directa de Casa Rosada sino como consecuencia de las políticas económicas aplicadas.

También registraron caídas significativas los sectores de Servicios de transporte y almacenamiento, con 54.935 empleos menos, e Industria manufacturera, con una pérdida de 39.016 puestos de trabajo.