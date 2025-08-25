MUERTE DE UNA NENA EN ROSARIO: EL INFORME MÉDICO REVELÓ LA CAUSA DE LAS LESIONES
La menor, de 5 años, falleció tras ingresar a un hospital con un cuadro severo de convulsiones y lesiones, lo que activó el protocolo ante un posible caso de abuso sexual.
Muerte de una nena en Rosario: qué reveló el informe
Ahora se determinó mediante el examen realizado en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario que la nena presentaba un cuadro de desnutrición severa al momento de su fallecimiento.
El primer informe médico fue entregado el domingo a la fiscal Marisol Fabbro, quien de todas formas aguarda por otros estudios complementarios y espera el informe final con las conclusiones de los especialistas forenses.
Fuentes oficiales remarcaron que la causa sigue abierta desde la denuncia del último sábado. En este sentido, los investigadores buscarán determinar si hubo alguna otra situación que agravó la condición de la paciente antes de ser atendida en el hospital.
En un primer momento, la madre y el padrastro de la nena fueron demorados, pero luego el equipo fiscal de Violencias Altamente Lesivas ordenó su liberación tras conocerse detalles de la revisión médica.