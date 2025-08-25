Muerte de una nena en Rosario: el informe médico reveló la causa de las lesiones

En el marco de la investigación por la muerte de una nena de cinco años, que ingresó de urgencia a un hospital de Rosario con convulsiones y múltiples lesiones, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio a conocer los primeros resultados del informe médico, luego de que se activara un protocolo ante un posible caso de abuso sexual.

La nena había ingresado a la guardia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela el sábado por la tarde con convulsiones febriles, mareos y dificultades para caminar. Estaba acompañada por su madre, de 28 años, y su padrastro, de 24.

En un comunicado, el Ministerio Público de la Acusación había detallado que la menor presentaba «un cuadro de sepsis generalizada grave, siendo asistida y falleciendo a los pocos minutos del ingreso». A su vez, durante la atención médica, los profesionales detectaron lesiones en la zona genital, lo que motivó la denuncia por un posible caso de abuso.

Muerte de una nena en Rosario: qué reveló el informe Ahora se determinó mediante el examen realizado en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario que la nena presentaba un cuadro de desnutrición severa al momento de su fallecimiento.

A su vez, el Ministerio Público de la Acusación confirmó que las lesiones en la zona genital no corresponden a una agresión sexual sino a un problema de salud . Específicamente se determinó que fueron producto de una dermatitis. Específicamente se determinó que fueron producto de una