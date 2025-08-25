TRAS LA CLASIFICACIÓN EN LA LIBERTADORES, RIVER VISITA A LANÚS POR EL CLAUSURA: HORA, FORMACIONES Y TV

El Millonario jugará ante el Granate y buscará llevarse un buen resultado en la Fortaleza. (Foto: Fotobaires)

River visitará este lunes a Lanús desde las 21.15 por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores, llegue como líder de su zona, pero una derrota le dejaría la punta al Granate.

La idea de Marcelo Gallardo para este partido es preservar a los jugadores con más experiencia y a los que arrastran molestias físicas.

Por eso, el DT dejó afuera de la lista de convocados a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Paulo Díaz y Marcos Acuña, quienes tendrán descanso con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al duelo del jueves ante Unión por la Copa Argentina.

River recuperó a Maximiliano Salas para el partido ante Lanús. (Foto: Instagram)

River recuperó a Maximiliano Salas y suma juveniles para visitar a Lanús en La Fortaleza

Por otra parte, en Núñez celebran el regreso de Maximiliano Salas a la lista de convocados. El exfutbolista de Racing recibió el alta médica y dejó atrás el esguince de rodilla que lo marginó varias semanas de las canchas. Todavía no está confirmado si será titular o esperará su chance desde el banco.

También volverán a estar disponibles los que no pudieron estar frente a Libertad por no estar inscriptos en la lista de la Copa Libertadores: Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín. Se espera que los juveniles sumen minutos este lunes en la Fortaleza.

La probable formación de Lanús vs. River, por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

La probable formación de River vs. Lanús, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

River vs. Lanús: horario y canal de TV del partido

River y Lanús jugarán este lunes 25 de agosto a las 21:15 en el Estadio Ciudad de Lanús Díaz Pérez, “La Fortaleza”, con Leandro Rey Hilfer como árbitro. El encuentro se podrá ver por ESPN Premium.