Motorizados ATRAPAN A PRESUNTO DEALER CON 119 BOCHITAS DE COCAÍNA

El procedimiento ocurrió en Villa Prosperidad.

Este sábado a las 22:35, personal del Grupo Motorizado Lince demoró a un hombre de 30 años en calle Alice Le Saige al 1200 de Resistencia, tras ser alertados por un vecino sobre presunta venta de drogas en un pasillo del barrio.

El sujeto intentó huir, pero fue alcanzado a pocos metros. En su poder tenía 119 envoltorios con sustancia blanquecina, una balanza de precisión, un celular y 23.500 pesos.

La División Microtráfico realizó la prueba de campo, que dio positivo para cocaína (24 gramos). Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, quedó aprehendido por supuesta infracción a la Ley 23.737.

