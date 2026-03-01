SAMEEP REPARÓ EL ACUEDUCTO NORTE Y NORMALIZA EL SERVICIO DE AGUA EN RESISTENCIA Y LOCALIDADES CERCANAS

Mientras se desarrollaron los trabajos, se vio afectado el servicio en la ciudad de Resistencia, particularmente en los barrios Don Santiago, Caraguatá, Cristo Rey y Autódromo, además de la zona del Hipermercado Libertad y las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén. No obstante, una vez finalizada la intervención, el servicio comenzó a normalizarse de manera paulatina.

La empresa estatal Sameep concretó trabajos de reparación en el Acueducto Norte con el objetivo de restablecer y garantizar el normal funcionamiento del servicio de agua potable en el área metropolitana y localidades cercanas.

Las tareas estuvieron a cargo del equipo de la División Emergencias de la Gerencia de Servicios y se llevaron adelante en una cañería de 500 milímetros de diámetro ubicada en la colectora de la Ruta Nicolás Avellaneda, un punto estratégico del sistema de distribución.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la importancia de estas tareas y señaló que “estas intervenciones forman parte de una planificación permanente para sostener y mejorar el servicio en el área metropolitana y localidades aledañas. Sabemos que el Acueducto Norte es fundamental para miles de usuarios y por eso actuamos con rapidez ante cualquier inconveniente”.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, explicó que los equipos técnicos trabajaron de manera coordinada para resolver la situación en el menor tiempo posible. “Se trata de reparaciones complejas por el diámetro de las cañerías, pero contamos con el personal y el equipamiento necesario para llevar adelante las tareas”, afirmó.

Desde la empresa recordaron que este tipo de intervenciones son fundamentales para garantizar el abastecimiento y mejorar la calidad del servicio de agua potable en la región.

