DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS ALLANAMIENTO EN VILLA ITATÍ: AGENTES SECUESTRAN COCAÍNA Y DETIENEN A UN JOVEN

Personal de la División Microtráfico Metropolitana llevó adelante este sábado por la tarde un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Humaitá al 1400, en Villa Itatí de Resistencia.

El procedimiento se realizó entre las 17:26 y las 20:00, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 1 y orden del Juzgado de Garantías N° 5.

Durante el registro se secuestraron 65 envoltorios con cocaína con un peso total de 18,2 gramos, 65.200 pesos en efectivo y un teléfono celular iPhone 13.

Por disposición judicial, fue aprehendido un joven de 18 años y se ordenó la individualización y detención de otro hombre de 30. En el operativo colaboró personal motorizado para la seguridad externa.

