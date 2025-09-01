Misiones: detuvieron a un hombre acusado de provocarle quemaduras a su hijastro de 5 años

Los vecinos de la localidad de San Vicente, en Misiones, fueron los responsables de ponerle fin a la situación de maltrato infantil que vivió en su casa un nene de cinco años a manos supuestamente de su padrastro y con la complicidad de su propia madre.

La Policía de Misiones detuvo el domingo pasado a un hombre de 23 años que quedó acusado de provocarle quemaduras severas a su hijastro, de 5. La madre del nene, que tiene 24, tambiés en investigada por las autoridades por supuesto encubrimiento.

Según informaron medios de Misiones, algunas de las quemaduras del nene ya tenían aspecto de infectadas porque nadie las había curado. Luego se determinó que las lesiones habrían sido provocadas al menos 15 días antes de que la Policía llegara a la casa.

La madre del pequeño le dijo a la Policía que su pareja había obligado al nene a sentarse en un ladrillo caliente, y en un intento de defenderse el hombre aclaró que había aprendido el «método» a través de las redes sociales buscando formas de aliviar una infección urinaria.