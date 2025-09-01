ALAN SCHLENKER ANALIZÓ LOS INCIDENTES EN INDEPENDIENTE: «SUBIERON CUANDO QUEDABAN 20 POBRECITOS»
El exlíder de la barrabrava de River, condenado a prisión perpetua, analizó el violento episodio entre hinchas del Rojo y Universidad de Chile.
En una entrevista en Lape Club Social (América TV), Alan Schlenker, ex líder de Los Borrachos del Tablón, actualmente condenado, se refirió al violento episodio ocurrido durante Independiente vs. Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, y expresó su preocupación por la frecuencia de estas escenas en partidos internacionales.
El exlíder no dudó en calificar como excesiva la intervención de la barra de Independiente que terminó empeorando la situación: “Lo que está completamente fuera de lugar es que la hinchada de Independiente se haya metido sobre el final en la tribuna donde estaban los hinchas visitantes”. Este movimiento, dijo, fue tardío y afectó apenas a unas 20 personas: «Subieron sobre el final cuando quedaban 20 pobrecitos. Hubieran entrado cuando estaba la tribuna llena».
Códigos de defensa: su experiencia en River
Schlenker comparó aquellos momentos con lo que vivía como parte de Los Borrachos del Tablón: “Siempre estábamos con la gente, defendiendo a tu gente y estando adelante de todos. Nunca manejamos armas… Éramos chicos sanos, íbamos al gimnasio, entrenábamos todo el día”.
Por otra parte, remarcó que, desde su experiencia, la protección debía ser más organizada y prudente: “A mí la barra nunca se hubiera metido en la tribuna de visitante así, primero defendíamos a los nuestros desde abajo, atajando piedras o cualquier objeto”.
En el partido de vuelta por octavos de final de la Sudamericana (20 de agosto de 2025), Independiente enfrentaba a Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América. El encuentro fue suspendido tras graves episodios de violencia. Hinchas chilenos y locales se enfrentaron con destrucción de infraestructura, proyectiles, incendios de butacas y violentos intercambios que motivaron críticas incluso del presidente chileno, Gabriel Boric.