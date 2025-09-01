ALAN SCHLENKER ANALIZÓ LOS INCIDENTES EN INDEPENDIENTE: «SUBIERON CUANDO QUEDABAN 20 POBRECITOS»

Por otra parte, remarcó que, desde su experiencia, la protección debía ser más organizada y prudente: “A mí la barra nunca se hubiera metido en la tribuna de visitante así, primero defendíamos a los nuestros desde abajo, atajando piedras o cualquier objeto”.

En el partido de vuelta por octavos de final de la Sudamericana (20 de agosto de 2025), Independiente enfrentaba a Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América. El encuentro fue suspendido tras graves episodios de violencia. Hinchas chilenos y locales se enfrentaron con destrucción de infraestructura, proyectiles, incendios de butacas y violentos intercambios que motivaron críticas incluso del presidente chileno, Gabriel Boric.