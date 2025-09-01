EN EL SALÓN AUDITORIO JURARON 22 ABOGADAS Y ABOGADOS ANTE EL STJ

Durante un acto realizado en el Salón Auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco juraron 22 abogadas y abogados. La ceremonia estuvo a cargo del presidente subrogante del STJ, Enrique Varela, junto a sus pares Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río y el procurador general Jorge Canteros.

Además, asistieron la presidenta del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Elisa Fernández Aselle y el presidente del Colegio de Abogados de Resistencia, José Galassi; integrantes de la magistratura y el funcionariado y público en general.

Quienes juraron fueron: Víctor Hugo Acuña, Lucila Beatriz Blanco, Lidia Raquel Cantero, Mauricio Matías Chevalier, Soraya Anabella Coria, Gabriela Alejandra Janina Díaz, Andrea Marina Duarte, Giselle Daiana Francini, Emilio David Gómez, Sofía Gutiérrez, Federico Nicolás González, Alejandra Silvina Jarolin, Melisa Aracelli León, Juan Reinaldo Argentino Monzón, Silvana Melisa Oviedo, Néstor Nicolás Pértile Lutz, Lucas Emanuel Pruyas Giordano, Marcela Susana Sabadini, Rafael Adrián Saladino, Cristian Oriel Segovia, María Belén Somma Usandizaga, Noemí Aida Talabera.

El Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General felicitan a los nuevos profesionales que prestaron juramento y los insta a abogar sin descanso por la plena vigencia de los derechos fundamentales y las libertades públicas, propios de un Estado Social y Democrático de Derecho en tránsito hacia un Estado de Justicia.

Ello hace esencialmente a la misión del Poder Judicial, pero juegan un papel central los abogados y abogadas como auxiliares de la justicia y como inestimables colaboradores para alcanzar la paz social y construir una sociedad mejor, más equitativa, más inclusiva y más justa.

Debiendo los ideales de Juan Bautista Alberdi, ejemplo de virtudes republicanas y democráticas, servirles de inspiración y guía para revalidar el compromiso de lucha por el imperio del derecho, la justicia, la libertad y la igualdad.

Por último, deseándoles éxito, recordar juntos, como reflexión, las sabias palabras del maestro Couture, en su octavo Mandamiento: Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz.