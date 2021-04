MIRAFLORES: VARIOS LESIONADOS TRAS UN ENFRENTAMIENTO ENTRE ORIGINARIOS Y CRIOLLOS

En el día de hoy desde las 11;30 hs aproximadamente hasta ultimas horas del día, en el lote 75, predio del ex matadero, existieron momentos muy candentes entre pueblos originarios y criollos, una situación que por poco no se lamentó consecuencias graves, donde el personal policial tomo conocimiento de mencionada situación, al llegar las autoridades notaron unas cien (100) personas entre criollos y pueblos originarios que se encontraban enfrentados con elementos contundentes y tambien detonación de armas de fuego, donde el personal policial interviniente logro contener ambas partes, como resultado del suceso, ingresaron al hospital local (03) tres personas con lesiones, ciudadana/os B. A. lesión caracter leve rostro sector nariz (Pueblos Originsrios), C. J. con lesión en su pierna derecha con dos orificios de entrada de un arma de fuego y R. C. lesión miembro inferior derecho un orificio de entrada de un arma de fuego, ambos con carácter leve (criollos), posteriormente conforme ordenado el magistrado actuante, arribaron el lugar con ayuda del Fiscal de Juan Jose Castelli, quien junto al jefe de la comisaria local lograron acordar con ambas partes una audiencia.

