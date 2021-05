MIRAFLORES: SECUESTRAN MADERA TRANSPORTADA EN FORMA ILEGAL, Y CAMIONES UTILIZADOS PARA EL TRASLADO

Este lunes 10 Mayo, personal policial de Miraflores, implemento un operativo en distintos caminos vecinales, donde siendo las 11:30 aproximadamente, interceptaron el paso de dos camiones.

1°) marca Mercedes Benz, color azul, dominio colocado guiado por A. J. (52), restante rodado, Marca Ford 7000, dominio colocado guiado por C. C. (30), ambos transportaban leña vegetal, diferentes especies, exhibiendo guías «No coincidentes con lugar del cual fueron extraídas» tal sentido se procedió formal SECUESTRO totalidad madera, tratandose de aproximadamente(15.000 kgs) quince mil kilogramos de madera, ambos rodados antes mencionados, asimismo documentales Guías de transporte Producto Forestal con la cual pretendian su traslado ilegal, asimismo arribaron lugar personal de la dirección de Bosques J. J. Castelli quienes abocaron tareas especificas, informando predio donde se realizo carguio producto forestal no posee autorización para explotación forestal, conductores fueron notificados actuaciones, prosiguiendo libertad, se continua con medidas de rigor, todo ello conforme lo ordenado por la fiscalia de Investigación N° 1 de J. J. Castelli cargo de la Dra. Raquel Maldonado.

Relacionado