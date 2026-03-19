MIRAFLORES: REUNIÓN CON EL MINISTRO DE GOBIERNO Y REFERENTES DEL LOTE 88

El intendente de la Municipalidad de Miraflores, Cdor. Rafael Frías, mantuvo una reunión con el Ministro de Gobierno, Julio Ferro, junto a referentes del Lote 88, con el objetivo de analizar distintas alternativas que permitan avanzar en la situación del sector.

Durante el encuentro, se trabajó en la búsqueda de caminos de diálogo con los vecinos, respetando la decisión judicial vigente que establece que el Lote 88 es considerado tierra ancestral.

Se destacó que se trata de una problemática compleja, que se remonta a varios años y cuya sentencia data del año 2014. En este contexto, desde el municipio se continúa mediando para evitar situaciones de desalojo, reafirmando el compromiso de la gestión en encontrar soluciones justas, legales y acordes a la normativa vigente.

Asimismo, se valoró la predisposición al diálogo por parte del Ministro de Gobierno y la participación constructiva de los referentes del Lote 88.

La Municipalidad de Miraflores continúa trabajando en la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la comunidad, respetando la justicia y los derechos de cada vecino.

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