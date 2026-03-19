FIFA RATIFICÓ QUE IRÁN JUGARÁ EN ESTADOS UNIDOS Y NO CAMBIARÁ SUS SEDES EN EL MUNDIAL 2026

La decisión fue ratificada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante una reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, donde también se refirió al contexto internacional: “La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, pues nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso”, expresó Infantino.