FIFA RATIFICÓ QUE IRÁN JUGARÁ EN ESTADOS UNIDOS Y NO CAMBIARÁ SUS SEDES EN EL MUNDIAL 2026
La FIFA confirmó que no modificará el calendario del Mundial 2026 y que Irán disputará sus partidos en Estados Unidos pese a tensiones políticas.
La FIFA despejó dudas en las últimas horas respecto a la participación de Irán en el Mundial 2026 y confirmó que no habrá modificaciones en las sedes asignadas para sus partidos. De esta manera, el seleccionado asiático disputará sus encuentros en Estados Unidos, tal como estaba previsto originalmente.
La decisión fue ratificada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante una reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, donde también se refirió al contexto internacional: “La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, pues nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso”, expresó Infantino.
En la misma línea, dejó en claro que no habrá cambios en la organización del torneo: “La FIFA espera que todos los equipos participantes en la Copa Mundial de la FIFA compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo. Ya tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmadas las 48 selecciones participantes y deseamos que la Copa Mundial de la FIFA se celebre según lo previsto».
Días atrás, desde la federación asiática habían impulsado gestiones para que Irán pudiera disputar sus partidos en México, en medio de tensiones políticas vinculadas a cuestiones de visas y seguridad.
Cómo será el calendario de Irán en el Mundial 2026
Con la postura de la FIFA ya definida, Irán afrontará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. El seleccionado, que ocupa el puesto 20 del ranking mundial, jugará su cuarta Copa del Mundo consecutiva. El cronograma indica que debutará el 16 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, volverá a jugar el 21 frente a Bélgica en la misma sede y cerrará la fase el 27 contra Egipto en Seattle.
Hasta el momento, ningún seleccionado rechazó disputar un Mundial tras haber logrado la clasificación en el campo de juego, por lo que todo indica que Irán será parte del torneo bajo las condiciones ya establecidas.