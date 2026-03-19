IMPULSO AL DESARROLLO: COLONO OPERARÁ EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

La empresa estatal Compañía Logística del Norte (COLONO) fue habilitada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para operar en el comercio internacional, a través de exportaciones, importaciones e intervención en el tráfico internacional, en el marco de la Resolución 09/2026.

El anuncio fue realizado por el presidente de la empresa, Fernando Molina, junto al vicepresidente Gustavo Teijeiro, quienes destacaron “la visión estratégica del Gobernador Leandro Zdero que nos permite hoy contar sobre la relevancia de esta medida para el desarrollo logístico y productivo del Chaco. Esta habilitación convierte a nuestro predio, el Centro de Acopio Barranqueras, no solo en un espacio de almacenamiento de granos, sino en un nodo estratégico de importación, exportación y tráfico internacional”, remarcó Molina.

El titular de COLONO calificó la medida como “un gran hito” tanto para la empresa como para la provincia, al permitir ampliar su perfil comercial mediante la incorporación de una nueva unidad de negocios vinculada al comercio exterior.

En ese sentido, subrayó que esta apertura generará beneficios para clientes actuales, entre ellos empresas de alcance internacional como la Unión Agrícola de Avellaneda y permitirá atraer nuevos actores al sistema logístico provincial.

Asimismo, destacó que la habilitación fue otorgada junto con el certificado del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que garantiza la calidad y sanidad de todos los productos agroalimenticios que comercializa la empresa. “Esto nos permite brindar garantías, ampliar nuestra cartera de clientes y ofrecer soluciones logísticas integrales para insertarnos en el mercado global, en línea con las políticas nacionales y provinciales”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente Gustavo Teijeiro explicó que esta autorización resulta clave para operar desde el muelle en el ámbito internacional y facilitar la salida de la producción chaqueña hacia el exterior.

“La planta de acopio cuenta con una capacidad de 100 mil toneladas base trigo, lo que nos posiciona estratégicamente y nos permite proyectar crecimiento y captar nuevos clientes”, indicó.

Finalmente, desde COLONO destacaron que esta nueva etapa fortalece el perfil exportador del Chaco y consolida su integración al comercio internacional.

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