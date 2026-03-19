LA OMS ADVIRTIÓ QUE LA SALIDA DE ARGENTINA «LA HARÁ MENOS SEGURA» Y CUESTIONÓ LA DECISIÓN DEL GOBIERNO
El director general del organismo sostuvo que abandonar la cooperación internacional en salud debilita la seguridad sanitaria y criticó la medida.
Especialistas en salud pública vienen señalando en la misma línea que abandonar la OMS podría traducirse en una menor capacidad de acceso a información epidemiológica en tiempo real, menos participación en programas de cooperación técnica y una respuesta más débil ante eventuales brotes o pandemias.