FONTANA RESCATARON UN PERRO EN ESTADO DE ABANDONO

Tras la denuncia de un vecino, los agentes acudieron al domicilio y extrajeron al animal para trasladarlo a un refugio, se instruyeron actuaciones judiciales por infracción a la ley N°14346.

Esta mañana un hombre de 35 años se dirigió a la Comisaría Primera de Fontana y denunció que su vecino del barrio 18 Viviendas, tenía un animal en mal estado de salud y descuidado, y los maltrataba.

Ante esta situación los efectivos informaron a la justicia, y tomó intervención la Fiscalía Rural y Ambiental. Posteriormente se dispuso la la intervención en el domicilio para rescatar al animal.

Se dio participación al Departamento Canes, y a la Fundación Cuatro Patitas, en forma conjunta se dirigieron al lugar y realizaron la extracción del animal. El can rescatado fue examinado por el Médico Veterinario y luego trasladado a un refugio.

La Fiscalía interviniente dispuso que el morador sea notificado por Infracción a la Ley N° 14346 Contra el Maltrato Animal.

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