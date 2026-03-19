NUBOSIDAD EN AUMENTO PARA ESTE VIERNES, Y NUEVAS LLUVIAS Y TORMENTAS A PARTIR DEL SÁBADO

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa nubosidad en aumento para este viernes, y lluvias y tormentas a partir del sábado, en Resistencia y alrededores, con presencia de viento del norte y ambiente caluroso, con temperaturas máximas cercanas a los 35 grados.

Así, para ese viernes se espera cielo parcial a mayormente nublado, y vienos leves del norte, con un piso térmico de 21 grados y un techo de 33.

En tanto, para el sábado se prevé cielo mayormente nublado por la madrugada, luego tormentas, y tormentas fuertes hacia la noche, con vientos leves del norte rotando al este. La temperatura oscilará entre 24 grados de mínima y 33 de máxima.

Asimismo, para el domingo se anuncia tormentas por la mañana, y cielo nublado por la tarde-noche, con 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima.

Por último, para el lunes -día no laborable con fines turísticos-, el SMN pronostica tiempo muy inestable, con probables tormentas aisladas, y similares valores térmicos: mínima de 24 grados y máxima de 31.

Por: DataChaco