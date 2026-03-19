EL GOBIERNO MODERNIZA LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES CON MAYOR CONTROL Y EFICIENCIA

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia informa a la comunidad sobre el funcionamiento de los dispositivos de contención distribuidos en distintas localidades del Chaco, denominados Centros Integrales de Fortalecimiento Familiar (CIFF).

En este sentido, se están llevando adelante una serie de actualizaciones administrativas orientadas a optimizar y agilizar el funcionamiento de estas instituciones. Los CIFF forman parte del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes, en el marco de la normativa vigente, y dependen de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores.

En este contexto, y con el objetivo de mejorar los mecanismos de transferencia y administración de los fondos públicos, la cartera implementa el uso de la tarjeta TUYA Recargable Raciones, emitida por el Nuevo Banco del Chaco S.A. Esta herramienta permite realizar operaciones comerciales de manera ágil, segura y con acreditación inmediata en todo el territorio provincial, garantizando mayor trazabilidad y control de los recursos.

Asimismo, se establecen procedimientos de contratación claros y precisos, en concordancia con los principios del Régimen de Contrataciones del Estado, adaptados a las características de las entidades coejecutoras con las que el Ministerio mantiene convenios. Estas medidas se enmarcan en normativas contables vigentes y contemplan un circuito administrativo simplificado, orientado a reducir la carga burocrática y fortalecer la eficiencia, eficacia y economicidad en la gestión.

En ese sentido, a través del Fondo Permanente de Raciones 2026, se garantiza el sostenimiento del Servicio Alimentario Institucional en las distintas tipologías de dispositivos de contención integral, entre ellos los CIFF, tanto aquellos con dependencia directa del Ministerio como los que funcionan mediante convenios.

Este fondo tiene como finalidad asegurar la cobertura alimentaria de la primera infancia, niños y adolescentes, así como también de adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia familiar, personas en situación de calle y otros sectores en situación de extrema vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano continúa trabajando con una administración ordenada y transparente, centrada en garantizar la calidad de las prestaciones y el acceso equitativo a la asistencia alimentaria, siempre en el marco de la normativa vigente.

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