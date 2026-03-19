LUIS CAPUTO INSISTIÓ EN QUE «EN LOS PRÓXIMOS AÑOS ESTO SERÁ UN BOOM» GRACIAS A FUTURAS INVERSIONES

Luis Caputo, aseguró este jueves que la experiencia de la Argentina Week en Nueva York fue un éxito tal que habrá inversiones por U$S 16.150 millones, y «en unos años esto será un boom», en referencia al país como mercado para capitales extranjeros. El ministro de Economía,tal que habrá inversiones por U$S 16.150 millones, y

«Que vengan inversores importantes contribuye porque lo que te permite eso es atraer el sector de servicios«, convino Luis Caputo al participar del 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

«El Argentina Week fue espectacular. Fueron cuatro días intensísimos y realmente nos fue espectacular. Vas a vender las oportunidades de inversión en el país. Tuvimos tantas reuniones que no las pude contar», se ufanó Caputo.

en Argentina los costos para desarrollar son entre un 30 y 40% más alto«, y que «con el RIGI está diferencia se achicó un poco, pero bueno, es más alto por un tema de escala», sus Aunque el titular de Economía reconoció que «el problema es que«, y que «con el RIGI está diferencia se achicó un poco, pero bueno, es más alto por un tema de escala», sus expectativas para el modelo económico que planteó el Gobierno son altas.

«Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo y en los próximos años esto es un boom que, les adelanto, no se imagina nadie lo que se viene«, remarcó, además de confirmar el modelo de «equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar inversión y condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos».