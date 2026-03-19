LUIS CAPUTO INSISTIÓ EN QUE «EN LOS PRÓXIMOS AÑOS ESTO SERÁ UN BOOM» GRACIAS A FUTURAS INVERSIONES
El Ministro de Economía aseguró que la Argentina Week en Nueva York fue «espectacular» y que «los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo».
«No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata«, señaló.
«Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente U$S 9000 millones», confirmó el titular del Palacio de Hacienda.