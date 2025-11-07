Vie. Nov 7th, 2025

MIRAFLORES: MAS ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO EL CRISTO

By Redaccion 5 horas ago

✅ Desde la Municipalidad de Miraflores se cumplió con una de las solicitudes de los vecinos del barrio El Cristo.

🌟Un Paso más hacia una Ciudad Más Segura, Sustentable y Moderna
🗣️«En nuestro compromiso mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, hemos instalado no solo nuevas luminarias LED, sino también la instalación de nuevas jirafas (caños), todo solventado con recursos propios».
🚶‍♂️🚴‍♀️ Con esta mejora, buscamos fortalecer la seguridad en espacios públicos, donde peatones, ciclistas y conductores podrán transitar con mayor tranquilidad, logrando un entorno más seguro y agradable para todos los vecinos.
💡Las nuevas luces LED son eficientes, sostenibles y ahorran energía. Esto significa que no solo alumbran mejor, sino que también nos ayudan a cuidar el planeta y a ahorrar dinero a largo plazo.

