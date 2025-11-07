MIRAFLORES: MAS ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO EL CRISTO
Desde la Municipalidad de Miraflores se cumplió con una de las solicitudes de los vecinos del barrio El Cristo.
Un Paso más hacia una Ciudad Más Segura, Sustentable y Moderna
«En nuestro compromiso mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, hemos instalado no solo nuevas luminarias LED, sino también la instalación de nuevas jirafas (caños), todo solventado con recursos propios».
Con esta mejora, buscamos fortalecer la seguridad en espacios públicos, donde peatones, ciclistas y conductores podrán transitar con mayor tranquilidad, logrando un entorno más seguro y agradable para todos los vecinos.
Las nuevas luces LED son eficientes, sostenibles y ahorran energía. Esto significa que no solo alumbran mejor, sino que también nos ayudan a cuidar el planeta y a ahorrar dinero a largo plazo.