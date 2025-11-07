JUAN JOSÉ CASTELLI: APREHENDIERON A DOS HOMBRES CON DÓLARES FALSOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Habían comprado y abonado en una estación de servicio. Uno de los autores es oriundo de Córdoba.

En la tarde de este jueves, efectivos del Departamento 911 de Juan José Castelli, tomaron conocimiento que dos hombres a bordo de un automóvil, habrían abonado en una estación de servicio con dólares aparentemente falsos.

De inmediato, el personal luego de recabar información y al estar realizando recorridas, observaron al vehículo e identificaron al conductor, un hombre de 32 años, oriundo de la Provincia de Córdoba acompañado de un joven de 23 de Pampa del Infierno.

Ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia

