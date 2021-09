MIRAFLORES: FUERZA CRIOLLA, LILIANA FERNÁNDEZ; “ME AGREDIERON VERBAL Y FÍSICAMENTE, INTENTANDO PEGARME CON UNA CADENA PERO PUDE DEFENDERME A PESAR DE ENCONTRARME TOTALMENTE SOLA”

En el programa de Pica Picante que se emite por la Pórtico FM 105.5 se entrevistó a la integrante de la agrupación “FUERZA CRIOLLA” Liliana Fernández, quien relató la situación de agresiones que vivió en el juzgado de la localidad, además brindó información acerca de las medidas que debió tomar ante lo ocurrido.

Liliana relató la horrible situación que vivió en el día de ayer en el juzgado de la localidad y dijo: “En el día de ayer estaba citada al juzgado de la localidad de Miraflores a las 11:00hs, donde al presentarme a dar mi declaración un grupo de mujeres convocadas por Silvia Sánchez comenzaron a patear las puertas y agredir verbalmente al juez, luego de que se logró cerrar las puertas seguíamos escuchando sus gritos mientras yo estaba declarando, al finalizar me pidieron salir por la puerta trasera para evitar así los inconvenientes, pero de igual manera me rodearon agrediéndome verbal y físicamente intentando pegarme con una cadena, cabe aclarar que en el lugar me encontraba totalmente sola”

También brindó información acerca de las medidas que tomó luego de las agresiones recibidas “No sé cuál fue el motivo de la agresión, pero hice la denuncia correspondiente, mediante esto el juez dio la orden de detención ya que hay pruebas suficientes con videos y testigos, además estoy cansada de recibir amenazas de muerte o de que prenderán fuego mi casa, no podemos seguir viviendo de esta manera con mi familia”

Finalmente habló acerca de su poca fe en la justicia para solucionar este gran y tedioso problema “Es la primera vez que estuvieron detenidas, si bien ahora se encuentran en libertad esperamos que la justicia actúe solucionando estas problemáticas, pero lamentablemente hasta al momento no me ofrecieron custodia policial y creo además que las fuerzas policiales no tienen el manejo necesario para esta situación, podemos ver que en el día de ayer las mismas personas tomaron la comisaría prendiéndola fuego y ni de esta manera el personal policial recibió refuerzos”

