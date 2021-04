MIRAFLORES: EN OPERATIVO ALLANAN Y DETIENEN A UN «SANADOR – CHAMAN»

Tras tareas efectuadas por personal policial, se tomó conocimiento arribo desde hace dos meses a la localidad sujeto conocido como D. V. J. C. quien haría pasar por Sanador CHAMAN, prometiendo a los fieles y concurrentes curación a males y dolores, utilizando aceite milagroso, mismo exigiría pagos monetarios por los trabajos realizados; en tanto pastores de la localidad, dieron cuenta que personas que asisten al lugar, posterior a ello requieren asistencia ya que quedan perturbadas espiritual y mentalmente.

Que mismo realizaron búsqueda de información sobre este señor, y no hay ninguna institución Evangélica que avale sus prácticas; ante dicha información se dio inicio actuaciones rigor con intervención Juzgado Faltas local, donde en la fecha se realizaron diligencias judiciales al repecto, primera instancia los uniformado de Miraflores, munido orden judicial, encabezada por señor Juez Dr. OMAR BERDON, realizaron allanamiento en edificio sobre calle Yapeyú y Las Tuscas, (TEMPLO) del sup. CHAMAN, efectuando SECUESTRO: (50) sobre papel, tamaño chico, donde fieles entregarían ofrendas, (01) un bolsín rojo con manga, (300) pesos, (01) un teléfono celular marca BLU, localizando interior de bolso, (01) una botella con liquido verde; por ello personal idóneo efectuó prueba de campo, arrojando resultado POSITIVO CANNABIS SATIVA, Informada Fiscalía Anti-Drogas N° 2 Resistencia Dra. TOMLGENOVICH GABRIELA dispuso notificación actuaciones SUP. INFRACC. LEY Nº 23.737 en función ley Nº 2304 (NARCOMENUDEO); en libertad, se logro secuestro envase con sustancia mención. Asimismo prosiguiendo con tareas rigor, se realizo segundo allanamiento en Lote 88 Miraflores (domicilio particular del Chaman) donde se efectuó SECUESTRO de ($19.800,00) pesos, billetes varios, (02) dos bolsos plásticos cargados con cartas manuscritas de fieles, (01) un cartel tamaño grande, conforme directivas del Juez local Dr. *RICARDO OMAR BERDON, persona investigada fue notificado de su Detención por infringir dintintos articulados del Codigo Faltas.

Relacionado