MIRAFLORES: APERTURA DE SESIÓN ORDINARIA 2026

🏛️ Apertura de Sesiones Ordinarias 2026

El Intendente de la Municipalidad de Miraflores junto al presidente del Concejo Ricardo Ramirez , Concejales Roberto Gil y Zunilda Romano, dieron apertura a las Sesiones Ordinarias 2026 del concejo Deliberante, dando inicio a un nuevo periodo legislativo.

Durante el acto, el Intendente Municipal Rafael Frias señaló que gran parte de las obras realizadas en la localidad se llevaron adelante con recursos propios del municipio, lo que permitió ejecutar intervenciones en distintos sectores como infraestructura, desarrollo social, producción, deporte, turismo, educación y salud pública.

Asimismo, presentó los proyectos y obras planificadas para este 2026, reafirmando el compromiso de continuar trabajando por el crecimiento y desarrollo de nuestra localidad.

Seguimos construyendo juntos un Miraflores con más oportunidades y progreso para todos. 🤝✨

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